В Ростовской области ищут пропавшего без вести 86-летнего мужчину из Таганрога

Отличительными чертами 86-летнего мужчины называют невысокий рост — 1,65 метра и худощавое телосложение, сам мужчина седовласый, носит с собой светло-серую трость. В момент исчезновения житель Таганрога был одет в желтую рубашку с коротким рукавом и светло-серые брюки.