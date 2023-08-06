В Ростовской области ищут пропавшего без вести 86-летнего мужчину из Таганрога

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
По информации поисковиков, в Ростовской области ищут жителя Таганрога Анатолия Гаера, о местонахождении мужчины ничего не известно с субботы, 5 августа.
Отличительными чертами 86-летнего мужчины называют невысокий рост — 1,65 метра и худощавое телосложение, сам мужчина седовласый, носит с собой светло-серую трость. В момент исчезновения житель Таганрога был одет в желтую рубашку с коротким рукавом и светло-серые брюки.
Если дончане имеют какую-то информацию о мужчине, волонтеры просят звонить инфоргу Кнаре по номеру 8(952)561-56-54 или на «горячие линии» 8(800)700-54-52 и 112.
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