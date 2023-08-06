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В Ростовской области ищут пропавшего без вести 86-летнего мужчину из Таганрога

6 августа 2023, 08:40
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ищут пропавшего без вести 86-летнего мужчину из Таганрога
В Таганроге без вести пропал 86-летний пенсионер Анатолий Гаер, об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Ростовской области.

По информации поисковиков, в Ростовской области ищут жителя Таганрога Анатолия Гаера, о местонахождении мужчины ничего не известно с субботы, 5 августа.

Отличительными чертами 86-летнего мужчины называют невысокий рост — 1,65 метра и худощавое телосложение, сам мужчина седовласый, носит с собой светло-серую трость. В момент исчезновения житель Таганрога был одет в желтую рубашку с коротким рукавом и светло-серые брюки.

Фото: поисковый отряд “ЛизаАлерт” Ростовской области

Если дончане имеют какую-то информацию о мужчине, волонтеры просят звонить инфоргу Кнаре по номеру 8(952)561-56-54 или на «горячие линии» 8(800)700-54-52 и 112.

Ранее в Ростовской области нашли останки женщины, пропавшей без вести.

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