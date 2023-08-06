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В Ростовской области из реки Койсуг выловили аномально огромные креветки

6 августа 2023, 13:41
Фото: pxhere.com
В Ростовской области из реки Койсуг выловили аномально огромные креветки
В Батайске из реки Койсуг выловили огромных креветок с аномальными клешнями, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В воскресенье, 6 августа, Telegram-канал «Батайск Город» опубликовал фото одного из подписчиков, который выловил необычных креветок из реки Койсуг.

На фотографиях рыбак запечатлел креветок с длинными узкими клешнями, их размер от хвостового плавника до кончиков клешней на вид составил не менее 12 сантиметров.

Фото: Telegram-канал «Батайск Город»

«Вот такие креветки с аномальными клешнями попались на рыбалке», — подписал фотографии местный житель. Авторы канала предполагают, что добычей мужчины стали речные тараканы — пресноводные креветки Розенберга, однако то, каким образом они могли оказаться в водоеме, остается загадкой.

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«Надо отпустить, пусть размножаются», «Удивительный город… То креветки, то пираньи на Солёном озере, то крокодил…», — заметили местные жители.

Однако нашелся один из горожан, кто считает, что креветки добрались до Койсуга через Дон.

«Данный вид креветок водится в теплом канале Новочеркасской ГРЭС», — пояснил батайчанин, добавив, что креветки занимаются очисткой водоемов.

Ранее в Ростове жители пожаловались на нашествие улиток.

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