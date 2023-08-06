В Ростовской области из реки Койсуг выловили аномально огромные креветки

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В воскресенье, 6 августа, Telegram-канал «Батайск Город» опубликовал фото одного из подписчиков, который выловил необычных креветок из реки Койсуг.
На фотографиях рыбак запечатлел креветок с длинными узкими клешнями, их размер от хвостового плавника до кончиков клешней на вид составил не менее 12 сантиметров.
«Вот такие креветки с аномальными клешнями попались на рыбалке», — подписал фотографии местный житель. Авторы канала предполагают, что добычей мужчины стали речные тараканы — пресноводные креветки Розенберга, однако то, каким образом они могли оказаться в водоеме, остается загадкой.
«Надо отпустить, пусть размножаются», «Удивительный город… То креветки, то пираньи на Солёном озере, то крокодил…», — заметили местные жители.
Однако нашелся один из горожан, кто считает, что креветки добрались до Койсуга через Дон.
«Данный вид креветок водится в теплом канале Новочеркасской ГРЭС», — пояснил батайчанин, добавив, что креветки занимаются очисткой водоемов.
Ранее в Ростове жители пожаловались на нашествие улиток.