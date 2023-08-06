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В Ростовской области водитель погиб, слетев в кювет ночью 6 августа

6 августа 2023, 08:11
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области водитель погиб, слетев в кювет ночью 6 августа
В Ростовской области на дороге из Куйбышево в Большекрепенскую разбился водитель ВАЗ, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В ночь на воскресенье, 6 августа, около 01.00 мск на третьем километре дороги «Куйбышево — Большекрепенская» разбился автомобиль ВАЗ.

41-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, слетев в кювет. Его автомобиль перевернулся, а сам водитель погиб на месте аварии, не дождавшись приезда экипажа скорой помощи.

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Теперь полиции необходимо восстановить картину событий, чтобы установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области в ДТП с перевертышем разбились три человека: один погиб, двое пострадали.

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