В Ростовской области водитель погиб, слетев в кювет ночью 6 августа

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
В ночь на воскресенье, 6 августа, около 01.00 мск на третьем километре дороги «Куйбышево — Большекрепенская» разбился автомобиль ВАЗ.
41-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, слетев в кювет. Его автомобиль перевернулся, а сам водитель погиб на месте аварии, не дождавшись приезда экипажа скорой помощи.
Теперь полиции необходимо восстановить картину событий, чтобы установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области в ДТП с перевертышем разбились три человека: один погиб, двое пострадали.