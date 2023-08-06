В Ростовской области жителей предупредили об экстремальной жаре 7 августа

Синоптики областного Гидрометцентра предупреждают, что в понедельник, 7 августа, сохранится ясная погода. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду, а потому дончанам следует проявить осторожность и не осуществлять никакие работы, требующие применения огня, в том числе нельзя разводить костры и оставлять без присмотра легковоспламеняющиеся предметы.