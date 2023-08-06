В Ростовской области жителей предупредили об экстремальной жаре 7 августа

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В течение понедельника, 7 августа, в Ростовской области сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность в большинстве районов.
Синоптики областного Гидрометцентра предупреждают, что в понедельник, 7 августа, сохранится ясная погода. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду, а потому дончанам следует проявить осторожность и не осуществлять никакие работы, требующие применения огня, в том числе нельзя разводить костры и оставлять без присмотра легковоспламеняющиеся предметы.
Температура воздуха сохранится на отметке +38 градусов, в Ростове ожидается до +42 градусов, однако ночью может похолодать до +27 градусов. Дончанам рекомендуют быть осторожными и не находиться на улице слишком долго, чтобы избежать перегрева.