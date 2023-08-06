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В Ростовской области жителей предупредили об экстремальной жаре 7 августа

6 августа 2023, 14:53
Фото: 1MI
В Ростовской области жителей предупредили об экстремальной жаре 7 августа
В Ростовской области рабочая неделя начнется с экстремальной жары, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, об этом напомнили в пресс-службе ГУ МЧС.

В течение понедельника, 7 августа, в Ростовской области сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность в большинстве районов.

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Синоптики областного Гидрометцентра предупреждают, что в понедельник, 7 августа, сохранится ясная погода. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду, а потому дончанам следует проявить осторожность и не осуществлять никакие работы, требующие применения огня, в том числе нельзя разводить костры и оставлять без присмотра легковоспламеняющиеся предметы.

Температура воздуха сохранится на отметке +38 градусов, в Ростове ожидается до +42 градусов, однако ночью может похолодать до +27 градусов. Дончанам рекомендуют быть осторожными и не находиться на улице слишком долго, чтобы избежать перегрева.

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