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В Шахтах третьи сутки не могут найти 14-летнюю девочку в черной одежде

6 августа 2023, 06:49
Фото: 1MI
В Шахтах третьи сутки ищут 14-летнюю девочку в черной одежде
14-летняя Александра Л. ушла из дома в городе Шахты Ростовской области в пятницу, 4 августа, пишет «Онлайн — газета КВУ города Шахты».

Отмечается, что рыжеволосая девочка вышла из дома около 11:00.

У девочки карие глаза и рост 153 сантиметра. Александра Л. была одета в одежду темных тонов. На ней были черные шорты. Такого же цвета короткая майка и обувь.

В Сети появились кадры с пропавшей девочкой из Шахт, похищенной неизвестным мужчиной
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Сообщить о местонахождении Александры можно по телефонам: 112 или 8-988-560-77-27.

Ранее стало известно, что на похитителя шестилетний девочки завели уголовное дело. Ему может грозить 20 лет тюрьмы за похищение ребенка и сексуальное насилие.

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