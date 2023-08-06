В Шахтах третьи сутки не могут найти 14-летнюю девочку в черной одежде

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Отмечается, что рыжеволосая девочка вышла из дома около 11:00.
У девочки карие глаза и рост 153 сантиметра. Александра Л. была одета в одежду темных тонов. На ней были черные шорты. Такого же цвета короткая майка и обувь.
Сообщить о местонахождении Александры можно по телефонам: 112 или 8-988-560-77-27.
Ранее стало известно, что на похитителя шестилетний девочки завели уголовное дело. Ему может грозить 20 лет тюрьмы за похищение ребенка и сексуальное насилие.