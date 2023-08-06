В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройку

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Согласно данным агентства недвижимости, занимающегося продажей, владелец собирается продать участок площадью 0,28 гектара за 350 миллионов рублей, это 12,5 миллионов рублей за каждую сотку.
Агент описывает эту землю как участок промназначения, однако в самом объявлении указано, что земля на улице Пушкинской, 181/1 подойдет для многоэтажной застройки. В плюсах расположения также упомянули высокую плотность населения и наличие всей необходимой для бизнеса и строительства жилья инфраструктуры.
«Высотная застройка на данном участке значительно увеличит его стоимость и прибыльность», — добавил продавец.
Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить, как одну из рощ в Ростове передали под застройку.