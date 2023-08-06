В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройку

Агент описывает эту землю как участок промназначения, однако в самом объявлении указано, что земля на улице Пушкинской, 181/1 подойдет для многоэтажной застройки. В плюсах расположения также упомянули высокую плотность населения и наличие всей необходимой для бизнеса и строительства жилья инфраструктуры.