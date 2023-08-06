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В зоне СВО в июне пропал военнослужащий из Ростовской области Максим Косовцов

6 августа 2023, 13:08
Фото: pxhere.com
В зоне СВО в июне пропал военнослужащий из Ростовской области Максим Косовцов
В зоне спецоперации больше месяца назад без вести пропал военный Максим Косовцов из Ростовской области, об этом рассказали местные СМИ.

Портал Dondау объявил, что 23 июня в зоне проведения специальной военной операции без вести пропал 23-летний дончанин Максим Косовцов.

По данным издания, молодой человек отправился в зону СВО в рамках мобилизации осенью 2022 года. Там Максим вступил в 291-й полк второго батальона. По словам родных, последний раз Максим выходил на связь, находясь на Запорожском направлении.

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Обращаем внимание, информация об этом не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее стало известно, что участники СВО предложили свои идеи для разработки российских дронов.

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