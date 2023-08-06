В зоне СВО в июне пропал военнослужащий из Ростовской области Максим Косовцов

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Портал Dondау объявил, что 23 июня в зоне проведения специальной военной операции без вести пропал 23-летний дончанин Максим Косовцов.
По данным издания, молодой человек отправился в зону СВО в рамках мобилизации осенью 2022 года. Там Максим вступил в 291-й полк второго батальона. По словам родных, последний раз Максим выходил на связь, находясь на Запорожском направлении.
Обращаем внимание, информация об этом не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее стало известно, что участники СВО предложили свои идеи для разработки российских дронов.