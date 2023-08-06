Власти Ростовской области рассказали, как помогут местным издательствам

По мнению Буракова, эта важная отрасль, нуждающаяся в поддержке государства. Пока регион помогает местным издательствам только косвенно, например, в 2023 году в бюджете заложили почти 1,5 миллиарда рублей на покупку новых учебников, кроме того, новым субъектам России тоже необходимо обновить библиотечные фонды.