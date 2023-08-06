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Власти Ростовской области рассказали, как помогут местным издательствам

6 августа 2023, 07:30
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростовской области рассказали, как помогут местным издательствам

Книжные издательства Ростовской области обратились за поддержкой к местным властям

Книгоиздательство Ростовской области занимает третье место в рейтинге отрасли в России, однако местным издательствам оказывают недостаточно поддержки, как изменить ситуацию рассказал председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

Во время пресс-конференции Игорь Бураков рассказал, что книжная отрасль продолжает развиваться, несмотря на рост популярности электронных книг и аудиокниг. Власти считают, что в настоящий момент книгопечатание нуждается в дополнительных мерах поддержки, чтобы сохранить свое место на российском рынке.

По словам парламентария, в настоящий момент Ростовская область занимает третье место в России по количеству издаваемых книг, для сохранения этой позиции книжным издательствам необходимо печатать не менее 10 миллионов книг в год, желательно с увеличением объемов производства.

По мнению Буракова, эта важная отрасль, нуждающаяся в поддержке государства. Пока регион помогает местным издательствам только косвенно, например, в 2023 году в бюджете заложили почти 1,5 миллиарда рублей на покупку новых учебников, кроме того, новым субъектам России тоже необходимо обновить библиотечные фонды.

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Парламентарий уверен, что последнюю четверть века книгопечатание находится под давлением новых технологий, тиражи книг падают, уступая своим электронным версиям. Однако в 2022 году впервые продажи цифровых книг не увеличились, что может стать сигналом для производителей печатных книг.

Сами представители книжных издательств заявили, что их поддержке поможет расширение программы «Пушкинской карты» на покупку книг, а директор ростовского издательства «Феникс» Олеся Фартушная рассказала, что серьезной помощью для них будет организация и продвижения культурных мероприятий и участие в выставках.

«Мы представляем книжную продукцию, наших авторов в том числе и на международных отраслевых форумах, это крайне затратно, а книгоиздательский бизнес долгосрочен с точки зрения возврата вложений», — уточнила Фартушная.

Ранее в Ростове собрались строить рынок на месте издательства «Молот».

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