Также дилеры отмечают рост цен на новые авто в Ростовской области. Эксперт Руслан Еремин рассказал Donnews, что новые машины выросли в цене в регионе в два раза за последние полтора года. Дело в том, что последние марки европейских автопроизводителей купить можно лишь через параллельный импорт или через заказ у частных предпринимателей, перегоняющих машины через третьи страны.