Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
В условиях санкций в Ростовской области изменился рынок легковых авто. Из-за трудностей с поставками европейских машин в автосалонах региона все чаще можно видеть китайские. Дилеры рассказывают, что сейчас по сути вынуждены переориентироваться на рынки Азии и Ближнего Востока. Оттуда машины поставляются в больших количествах и в короткие сроки.
Также дилеры отмечают рост цен на новые авто в Ростовской области. Эксперт Руслан Еремин рассказал Donnews, что новые машины выросли в цене в регионе в два раза за последние полтора года. Дело в том, что последние марки европейских автопроизводителей купить можно лишь через параллельный импорт или через заказ у частных предпринимателей, перегоняющих машины через третьи страны.
Ранее сообщалось, что в Ростове хотят изъять землю дилера Lada в Октябрьском районе.