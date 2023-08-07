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Автосалоны Ростовской области заполонили машины китайского производства

7 августа 2023, 17:25
Фото: 1MI
В автосалонах Ростовской области на замену европейским авто пришли китайские
В автосалонах Ростовской области на замену европейским авто пришли китайские, рассказывают дилеры.

В условиях санкций в Ростовской области изменился рынок легковых авто. Из-за трудностей с поставками европейских машин в автосалонах региона все чаще можно видеть китайские. Дилеры рассказывают, что сейчас по сути вынуждены переориентироваться на рынки Азии и Ближнего Востока. Оттуда машины поставляются в больших количествах и в короткие сроки.

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Также дилеры отмечают рост цен на новые авто в Ростовской области. Эксперт Руслан Еремин рассказал Donnews, что новые машины выросли в цене в регионе в два раза за последние полтора года. Дело в том, что последние марки европейских автопроизводителей купить можно лишь через параллельный импорт или через заказ у частных предпринимателей, перегоняющих машины через третьи страны.

Ранее сообщалось, что в Ростове хотят изъять землю дилера Lada в Октябрьском районе.

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