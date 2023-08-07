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Банк «Центр-Инвест» попал в топ рейтинга кредитования ИП

7 августа 2023, 11:14
Фото: pxhere.com
Банк «Центр-Инвест» попал в топ рейтинга кредитования ИП
Сервис Brobank опубликовал рейтинг крупнейших банков по сумме займов ИП в 2023 году и поставил «Центр-инвест» на шестое место.

Вместе с этим «Центр-инвест» оказался в списке финансовых организаций с самым большим приростом суммы кредитов бизнесменов в июне 2023 года.

Во время составления рейтинга сервис провел анализ активности финансирования бизнеса кредитными компаниями, после чего предоставил список банков. Статистику собрали за первые шесть месяцев 2023 года.

Эксперты учитывали сразу несколько показателей, в том числе кредиты с различным сроком действия, овердрафты, приобретенные права требования по ранее выданным займам бизнесменам. Интересовали и другие средства, которые передали бизнесу.

Аналитики рейтинга выяснили, что в вопросах сферы кредитования бизнесмены проявляют интерес больше к региональным банкам.

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