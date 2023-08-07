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Более 90 жителей в Ростовской области заболели корью в 2023 году

7 августа 2023, 13:53
Фото: 1MI
Более 90 жителей в Ростовской области заболели корью в 2023 году
В Ростовской области с начала года зарегистрировали 91 случай заражения корью, рассказали корреспонденту RostovGazeta в правительстве региона.

Известно, что 45 случаев оказались завозными, а большинство заболевших — дети, всего 68 юных пациентов. Сейчас донской регион получил 20 тысяч доз вакцины против этой болезни.

Все препараты теперь предстоит распределить по медицинских организациям в регионе. В том числе пройти вакцинацию смогут более девяти тысяч детей.

В Ростовской области детям привезли вакцину от кори
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с корью в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

При этом в июле появлялась информация, что более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори.

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#Заболевания#Дети#Вакцинация#Корь#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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