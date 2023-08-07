Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Известно, что 45 случаев оказались завозными, а большинство заболевших — дети, всего 68 юных пациентов. Сейчас донской регион получил 20 тысяч доз вакцины против этой болезни.
Все препараты теперь предстоит распределить по медицинских организациям в регионе. В том числе пройти вакцинацию смогут более девяти тысяч детей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с корью в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
При этом в июле появлялась информация, что более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори.