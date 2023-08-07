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Дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области

7 августа 2023, 09:45
Фото: /pxhere.com
Дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении предпринимателя, которая незаконно продала чужие участки, сообщили в региональном УФСБ.

Жительница Чертково, работающая в сфере предоставления юридических услуг, включая оформление договоров и соглашений о передаче права собственности на имущество, совершила крупное хищение денег. Она продала участки земли, принадлежащие жителям Чертковского района, используя документы, которые ей передали для оформления наследства.

В Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗО
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За эти участки она получила 900 тысяч рублей, которые забрала себе. Теперь по факту мошенничества завели уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства.

Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Ранее в Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Таганрог#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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