Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Жительница Чертково, работающая в сфере предоставления юридических услуг, включая оформление договоров и соглашений о передаче права собственности на имущество, совершила крупное хищение денег. Она продала участки земли, принадлежащие жителям Чертковского района, используя документы, которые ей передали для оформления наследства.
За эти участки она получила 900 тысяч рублей, которые забрала себе. Теперь по факту мошенничества завели уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства.
Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Ранее в Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.