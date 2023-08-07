Депутат Госдумы объяснил запрет Верховного суда на УЗИ без направления врача

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Как передает NEWS.ru, депутат отметил, что ультразвуковое исследование (УЗИ) в 99% случаях назначается специалистом, поэтому формулировка ВС о запрете на прохождение УЗИ без направления выглядит странно.
Он предположил, что пациент сам мог выписать себе направление и поэтому ему отказали. Леонов напомнил, что государственных клиниках УЗИ делают по направлению, а в частных пациент может заказать любую услугу.
Вместе с тем он отметил, что УЗИ — это безопасная процедура в отличие от рентгена.
«Не думаю, что Верховный суд может решать за Минздрав. Если только в Минздраве есть четкие рекомендации, что без назначения врача УЗИ не делается», — заявил Леонов.