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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

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Депутат Госдумы объяснил запрет Верховного суда на УЗИ без направления врача

7 августа 2023, 12:32
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов оценил решение Верховного суда о запрете на прохождение УЗИ без направление врача.

Как передает NEWS.ru, депутат отметил, что ультразвуковое исследование (УЗИ) в 99% случаях назначается специалистом, поэтому формулировка ВС о запрете на прохождение УЗИ без направления выглядит странно.

Он предположил, что пациент сам мог выписать себе направление и поэтому ему отказали. Леонов напомнил, что государственных клиниках УЗИ делают по направлению, а в частных пациент может заказать любую услугу.

Вместе с тем он отметил, что УЗИ — это безопасная процедура в отличие от рентгена.

«Не думаю, что Верховный суд может решать за Минздрав. Если только в Минздраве есть четкие рекомендации, что без назначения врача УЗИ не делается», — заявил Леонов.

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