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Детская футбольная команда попала в смертельное ДТП на Кубани

7 августа 2023, 14:14
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Детская футбольная команда попала в смертельное ДТП на Кубани
В Краснодарском крае произошла авария с детской футбольной командой, один человек погиб, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Трагедия произошла рядом с хутором Красная Поляна, где везли детей из Каневской в Краснодар на соревнования. Всего в автобусе находились 10 человек.

«Один подросток погиб, еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь», — уточнил глава региона.

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Детская футбольная команда попала в смертельное ДТП на Кубани
Видео: ГИБДД по Краснодарскому краю

Он добавил, что при необходимости будет задействована санавиация. А в причинах аварии теперь разбираются правоохранители.

Губернатор призвал водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Ранее в Ростовской области водитель погиб, слетев в кювет ночью 6 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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