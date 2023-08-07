Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Трагедия произошла рядом с хутором Красная Поляна, где везли детей из Каневской в Краснодар на соревнования. Всего в автобусе находились 10 человек.
«Один подросток погиб, еще двоих детей в средней степени тяжести доставили в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают экстренную помощь», — уточнил глава региона.
Он добавил, что при необходимости будет задействована санавиация. А в причинах аварии теперь разбираются правоохранители.
Губернатор призвал водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Ранее в Ростовской области водитель погиб, слетев в кювет ночью 6 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.