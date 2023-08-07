«Мне кажется, что не случайно цены решили поднять сразу после того, как почти закончили ремонт труб горячего водоснабжения. Так долго мы без горячей воды еще не жили. Наверное в ближайшее время объявят о том, что эти коммуникации необходимо заменять новыми», — предположила эксперт.