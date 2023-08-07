Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По словам экономиста, повышение тарифов ЖКХ связано с тем, что коммунальная инфраструктура в Ростове сильно износилась.
«Мне кажется, что не случайно цены решили поднять сразу после того, как почти закончили ремонт труб горячего водоснабжения. Так долго мы без горячей воды еще не жили. Наверное в ближайшее время объявят о том, что эти коммуникации необходимо заменять новыми», — предположила эксперт.
Она добавила, что в течении последних 3-4 лет уровень инфляции был достаточно высоким.
«Чтобы не шокировать людей, цены на ЖКХ придерживали. Теперь будут компенсировать потери», — уверенна Анастасия Миронова.
Ранее RostovGazeta писала о том, что гендиректором в «Ростовводоканале» стал экс-министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев.