Он добавил, что подорожание коснется и менее очевидных отраслей — к примеру, сферы услуг. Так, бухгалтерский учет требует использования компьютерной техники, которая завозится из заграницы, и будет дорожать в первую очередь. Юрий Исаев уточнил, что изменения цен на товары и услуги окажется различным. Если говорить о напрямую поставляемых из-за пределов России продуктов, то стоимость увеличится на сопоставимый уровень с обесцениваем рубля относительно иностранных валют. В менее зависимых от зарубежных поставок отраслях цена измениться меньше.