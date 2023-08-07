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В последнее время на валютном рынке наблюдается рост курса основных валют к рублю. Цены на них достигли показателей марта 2022 года. Так, в пятницу, 4 августа, курс евро составил более 105 рублей, а курс доллара — 95 рублей.
Ранее подобные показатели приводили к росту цен на большое количество товаров, в том числе технику. Причины очевидны и их несколько, это логистические расходы и импорт.
Стоит ли ждать очередного повышения цен, рассказали опрошенные RostovGazeta эксперты.
Аналитик сервиса Brobank.ru Юрий Исаев сделал неутешительные прогнозы и заявил, что стоит готовиться к подорожанию товаров, при этом не только узкопрофильных, а всех без исключения.
«В первую очередь стоимость увеличится на товары, которые поставляются в Россию из заграницы. Например, бытовая техника и электроника, транспортные средства, стройматериалы, одежда. Необходимо ожидать подорожания и товаров, производимых на территории России. Причина — их изготовление требует иностранных ресурсов. Например, если речь идет о сельском хозяйстве, то значимая часть оборудования — иностранное. Его закупка и приобретение запчастей для ремонта проводится как раз в зарубежной валюте. И в основном в долларах и евро», — рассказал нашему изданию эксперт.
Он добавил, что подорожание коснется и менее очевидных отраслей — к примеру, сферы услуг. Так, бухгалтерский учет требует использования компьютерной техники, которая завозится из заграницы, и будет дорожать в первую очередь. Юрий Исаев уточнил, что изменения цен на товары и услуги окажется различным. Если говорить о напрямую поставляемых из-за пределов России продуктов, то стоимость увеличится на сопоставимый уровень с обесцениваем рубля относительно иностранных валют. В менее зависимых от зарубежных поставок отраслях цена измениться меньше.
«Достаточно сложно прогнозировать дальнейшее изменение курса рубля в текущих реалиях. Ведь стоимость иностранных валют зависит не только от финансовых факторов, но и политических, которые меняются динамично. Но, вероятнее всего, курс до конца текущего года закрепится в районе 100 рублей за 1 доллар США. Естественно, если не будет значимых сторонних факторов, которые могут повлиять на изменение курса. Например, существенное повышение стоимости энергоносителей на мировых рынках», — подытожил эксперт.
О возможном росте стоимости большинства импортных товаров — от продуктов питания до автомобилей и бытовой техники — рассказал RostovGazeta и руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков. Он сообщил, что представители крупных торговых сетей уже заявили о скором подорожании бытовой и компьютерной техники.
«В среднем закупочные цены могут вырасти на 10−15%, а в рознице подорожание может быть еще более существенно. В похожей зоне риска находится автомобильная отрасль, большинство машин китайского производства уже подорожали более чем на 5%. Вырасти в цене могут и авиаперелеты как на фоне растущего спроса, так и на фоне удорожания импортных комплектующих и авиатоплива», — рассказал Роман Чечушков.
Он добавил, что повышение ключевой ставки на среднесрочном горизонте может негативно повлиять на рынок недвижимости. Сначала спрос на ипотеку может увеличиться, население пытается поучаствовать в кредитном продукте по более низкой ставке, однако затем объем продаж может сократится из-за удорожания ипотечного кредитования. Вместе с этим эксперт считает, что ожидать в среднем существенного снижения цен на жилье не приходится, статистика показывает довольно стабильный спрос.
По поводу дальнейшего курса рубля он рассказал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается его укрепление. По его словам, к концу года рубль может закрепиться на отметках 84-86 за доллар и 87-90 за евро. Этому будут способствовать растущие к зимнему периоду цены на энергоресурсы и, как следствие, восстановление торгового баланса.
«Однако в ближайшее время значительного укрепления рубля ожидать не стоит. Повышенный спрос на валюту, как со стороны населения, так и со стороны государства может временно закрепить рубль на отметках 93-95 рубля за доллар и 102-104 за евро», — уточнил эксперт.