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Гидрометцентр предупредил о жаре в +42 градуса в Ростовской области 8 августа

7 августа 2023, 12:57
Фото: 1MI
Гидрометцентр предупредили о жаре в +42 градуса в Ростовской области 8 августа
Сильная жара в +42 градуса и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Ростовской области 8 августа, сообщили в Гидрометцентре.

Экстремальная жара ожидается в Ростовской области во вторник, 8 августа. Температура воздуха в этот день поднимется до +40 — +42 градусов. Особо сильная жара прогнозируется на юге и востоке региона.

Также в области 8 августа МЧС объявило о чрезвычайной пожарной опасности. Риск возгораний особенно велик на юго-востоке и местами на северо-востоке региона.

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В случае пожара местных жителей просят немедленно звать на помощь спасателей.

Ранее врач рассказал, в чем опасность сильной жары для ростовчан, и почему надо сидеть дома.

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