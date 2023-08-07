Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Экстремальная жара ожидается в Ростовской области во вторник, 8 августа. Температура воздуха в этот день поднимется до +40 — +42 градусов. Особо сильная жара прогнозируется на юге и востоке региона.
Также в области 8 августа МЧС объявило о чрезвычайной пожарной опасности. Риск возгораний особенно велик на юго-востоке и местами на северо-востоке региона.
В случае пожара местных жителей просят немедленно звать на помощь спасателей.
Ранее врач рассказал, в чем опасность сильной жары для ростовчан, и почему надо сидеть дома.