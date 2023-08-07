Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Канал пишет, что инцидент якобы случился в московском аэропорту, когда грузовой автомобиль подгоняли к заднему багажно-грузовому отсеку для загрузки. Говорится, что в результате произошло касание внешней обшивки люка.
«Самолет получил повреждение лакокрасочного покрытия до видимого металла в виде царапины. Теперь проводится оценка технического состояния лайнера», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
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