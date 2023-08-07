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Published Сегодня, 13:04

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Грузовик протаранил самолет ростовского перевозчика

7 августа 2023, 13:04
Фото: pxhere.com
Грузовик протаранил самолет ростовского перевозчика
Грузовой автомобиль в аэропорту задел самолет перевозчика «Азимут», который базируется в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Aviaincident».

Канал пишет, что инцидент якобы случился в московском аэропорту, когда грузовой автомобиль подгоняли к заднему багажно-грузовому отсеку для загрузки. Говорится, что в результате произошло касание внешней обшивки люка.

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«Самолет получил повреждение лакокрасочного покрытия до видимого металла в виде царапины. Теперь проводится оценка технического состояния лайнера», — сказано в сообщении.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие#Грузовик#Самолет#Аэропорт#Азимут#Царапина#Лакокрасочное покрытие#Илья Протвинов
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