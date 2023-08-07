К диверсионным действиям на железных дорогах зачастую оказываются причастны подростки

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
География подобных преступлений достаточно обширна — от Москвы до Сибири. Недавно в новостных сводках сообщили о поджоге релейного шкафа на железной дороге в районе станции Инская. Новосибирская полиция арестовала двоих 17-летних парней и их 18-летнего знакомого. Инцидент произошел в мае. Похожее преступление совершили и подростки из Казани. Юным нарушителям по 14–15 лет, информирует издание bel.ru.
Группа подростков во главе с 15-летним парнем сожгла релейный шкаф недалеко от Калининграда. В результате движение поездов было задержано на сорок минут. Трое восьмиклассников в городе Чехове (Московская область) повредили объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. Нарушители были задержаны сотрудниками ФСБ. Двое школьников подожгли железную дорогу в столице. Их удалось задержать, поскольку дети попали на камеры видеонаблюдения. По словам нарушителей, за поджог им пообещали десять тысяч рублей.
Похожий эпизод произошел и в Калужской области. Возгорание зафиксировали примерно в два часа ночи. Из-за этого поезд Москва — Анапа был остановлен. По факту происшествия правоохранители завели уголовное дело по статье о приведении в негодность путей сообщения.
Чаще всего злоумышленники связываются с подростками через мессенджер Telegram. Они могут общаться с детьми напрямую или через бота, обещая при этом суммы от пяти до пятидесяти тысяч рублей. Также несовершеннолетних могут взять на слабо или вынудить пойти на преступление группой.
Социальные сети заполнились волной негатива в отношении действий юных диверсантов. Пользователи резко критикуют их поступки и требуют максимально строгого наказания за подобные нарушения, несмотря на возраст хулиганов.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что с февраля 2022 года в России представители органов правопорядка предотвратили свыше ста терактов, совершить которые собирались молодые люди, включая несовершеннолетних. Подчеркнем, что преступления такого рода большей частью оказываются раскрытыми.
Ребенок, который был задержан за преступление, должен ответить за него по закону. Наиболее легкое наказание предусмотрено частью 2 ст. 167 УК РФ — до 5 лет лишения свободы. Речь идет о статье «Умышленное уничтожение имущества группой лиц». В случае уголовного расследования по статье «Диверсия» наказание более серьезное — до 10 лет лишения свободы. Привлекать по этой статье могут подростков, которым уже исполнилось 16 лет. Если преступление совершается в составе группы, то наказание будет более тяжким.
Известны случаи, когда судьи выносили более жесткий приговор за диверсию на железной дороге. Например, Сергея Белавина обвинили в подрыве путей в Брянской области и приговорили к 22 годам колонии. Суд установил, что за диверсионный акт исполнитель получил сто тысяч рублей и четыре тысячи долларов.
Зачастую наказание настигает малолетних хулиганов прямо на месте преступления, их наказывают кулаками сотрудники железной дороги. Такую реакцию можно объяснить не только желанием отвадить юных диверсантов от противоправных деяний, но и спецификой работы железнодорожника, которая сопряжена с постоянным стрессом и большой ответственностью. Когда к этому добавляется неуважение и опасное поведение молодежи, нервы железнодорожников не выдерживают.
Уберечь от страшных последствий ребенка в большинстве случаев под силу только родителям. Для этого достаточно рассказать подростку о всех рисках глобальной Сети, поддерживать с ним дружеские отношения, проявлять внимание и стремиться быть чутким и любящим родителем.