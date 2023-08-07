К диверсионным действиям на железных дорогах зачастую оказываются причастны подростки

Ребенок, который был задержан за преступление, должен ответить за него по закону. Наиболее легкое наказание предусмотрено частью 2 ст. 167 УК РФ — до 5 лет лишения свободы. Речь идет о статье «Умышленное уничтожение имущества группой лиц». В случае уголовного расследования по статье «Диверсия» наказание более серьезное — до 10 лет лишения свободы. Привлекать по этой статье могут подростков, которым уже исполнилось 16 лет. Если преступление совершается в составе группы, то наказание будет более тяжким.