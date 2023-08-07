Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Они рассказали, что киоск рухнул на пересечении Буденновского и Красноармейской. В этот момент рядом не было машин и людей, медицинская помощь никому не потребовалась.
«Сейчас киоск погрузили обратно и повезли дальше», — написал автор. Официальной информации о случившемся не поступало.
«Почему эти табачные ларьки постоянно забирают, потом снова привозят… У нас раз в неделю стабильно увозят, а потом возвращают обратно. Что происходит?», — интересуются местные жители.
Другие ростовчане ответили, что дело может быть в аренде этих торговых точек.
Ранее огромная ветка рухнула на мужчину в центре Ростова-на-Дону днем 28 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.