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Киоск рухнул с эвакуатора на дорогу в Ростове-на-Дону

7 августа 2023, 09:46
Фото: pxhere.com
Киоск рухнул с эвакуатора на дорогу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону с манипулятора на дорогу упал киоск, который планировали увезти, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что киоск рухнул на пересечении Буденновского и Красноармейской. В этот момент рядом не было машин и людей, медицинская помощь никому не потребовалась.

«Сейчас киоск погрузили обратно и повезли дальше», — написал автор. Официальной информации о случившемся не поступало.

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«Сейчас киоск погрузили обратно и повезли дальше», — написал автор. Официальной информации о случившемся не поступало.«Сейчас киоск погрузили обратно и повезли дальше», — написал автор. Официальной информации о случившемся не поступало.
«Сейчас киоск погрузили обратно и повезли дальше», — написал автор. Официальной информации о случившемся не поступало.
Фото: vk.com/etorostovnadonu

«Почему эти табачные ларьки постоянно забирают, потом снова привозят… У нас раз в неделю стабильно увозят, а потом возвращают обратно. Что происходит?», — интересуются местные жители.

Другие ростовчане ответили, что дело может быть в аренде этих торговых точек.

Ранее огромная ветка рухнула на мужчину в центре Ростова-на-Дону днем 28 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростов-на-Дону#Происшествия#Киоск#Ростовская область#Происшествие#Дорога#Илья Протвинов
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