rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Изображение материала

Количество банкротов резко выросло в Ростовской области

7 августа 2023, 16:11
Фото: 1MI
Доля заявлений о банкротстве в первом полугодии 2023 года увеличилась до 28,7%

Число банкротств выросло почти на 6% в Ростовской области по итогам первого полугодия

Доля заявлений о банкротстве в первом полугодии 2023 года увеличилась до 28,7%, сообщили в Арбитражном суде Ростовской области.

Доля заявлений о банкротстве, поданных в Арбитражный суд Ростовской области в первом полугодии 2023 года, выросла до 28,7% от общего числа поступивших за этот период заявлений. Это на 5,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Растет и число споров о банкротстве. Сейчас они составляют едва ли не треть всех споров — 34,6%. Чаще всего банкротами суд просят признать рядовых граждан, чуть реже — юридических лиц.

Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Узнать подробнее

В Арбитражном суде отмечают, что всего за первые шесть месяцев 2023 года рассмотрели более 22 тысяч исковых заявлений. Сумма требований по всем делам составила 27,8 миллиарда рублей.

На днях новочеркасский завод «Полихим» потребовали признать банкротом.

Читайте также:
Новочеркасский завод «Полихим» потребовали признать банкротомС экс-руководства ростовского банка-банкрота хотят взыскать 203 млн рублей убытковФНС потребовала признать банкротом кирпичный завод в Ростовской области
#Алина Заярная#Арбитражный суд Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области бушует адская жара, а знаменитые помидоры покрылись морщинами
Сегодня, 15:10
Вассерман рассказал о возможности атаки Ростова французскими ракетами SCALP
Сегодня, 14:35
Синоптики рассказали, когда Ростовскую область покинет 42-градусная жара
Сегодня, 14:15
На суде в Ростове прокурор запросил 9 лет колонии генералу ЮВО Воронову за взятки
Сегодня, 16:12
Дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области
Сегодня, 09:45