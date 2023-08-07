Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Доля заявлений о банкротстве, поданных в Арбитражный суд Ростовской области в первом полугодии 2023 года, выросла до 28,7% от общего числа поступивших за этот период заявлений. Это на 5,9% больше, чем за тот же период прошлого года.
Растет и число споров о банкротстве. Сейчас они составляют едва ли не треть всех споров — 34,6%. Чаще всего банкротами суд просят признать рядовых граждан, чуть реже — юридических лиц.
В Арбитражном суде отмечают, что всего за первые шесть месяцев 2023 года рассмотрели более 22 тысяч исковых заявлений. Сумма требований по всем делам составила 27,8 миллиарда рублей.
На днях новочеркасский завод «Полихим» потребовали признать банкротом.