Корпорация МСП: Общая сумма договоров с субъектами МСП превысила 2,5 трлн рублей

Отмечается, что в течение первых шести месяцев текущего года более чем в 38,7 раза увеличились объемы по контрактам на закупку товаров и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд. Также значительный рост закупок наблюдается в сфере рекламы и услуг, связанных с изучением конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза). Закупки рыбы, продукции рыбоводства и рыболовства выросли в три раза. В сфере услуг по рекультивации и утилизации мусора показатель увеличился в 2,56 раза.