Корпорация МСП: Общая сумма договоров с субъектами МСП превысила 2,5 трлн рублей

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
За этот период общий объем закупок составил 4,36 триллиона рублей. Из них с МСП-компаниями были заключены договоры на сумму более 2,5 триллиона рублей, что составляет 58% от общего объема договоров.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, данные показатели превышают показатели предыдущих лет.
Так, за первое полугодие 2022 года с субъектами МСП было заключено соглашений на 1,96 триллиона рублей, что составляет 45% от общего объема. За первые шесть месяцев 2023 года прирост объема закупок составил 30% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, информируют ria.ru.
Уточняется, что за первые два квартала текущего года лидерами по закупкам стали компании «Россети Московский регион» и «ФСК-Россети», «РЖДстрой» и компания «Деловая среда», а также «Россети Ленэнерго».
Регионами с наиболее высоким приростом объема закупок у МСП за первое полугодие 2023 года стали Хабаровский край (11,4 миллиарда рублей) и Астраханская область (8,5 миллиарда рублей). Прирост в размере 7,7 миллиарда рублей составил в Свердловской области. В КМСП сообщили, что в лидерах по данному показателю оказались также Санкт-Петербург (6,9 миллиарда рублей) и Ставрополье (5,7 миллиарда рублей). Список регионов-лидеров продолжают Мурманская область (5,1 миллиарда), Новосибирская область (4,9 миллиарда), Тульская область (4,4 миллиарда рублей). В топ-10 также вошли Краснодарский край и Курганская область. В этих субъектах прирост закупок составил по четыре миллиарда рублей.
Как отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, предприятия из МСП-сектора становятся для госкорпораций полноценными партнерами-поставщиками, предоставляющими качественную продукцию и замещающими зарубежных поставщиков, которые ушли с российского рынка. Исаевич отметил, что сегмент госзакупок может стать отправной точкой для развития импортозамещения и развития российских производственных МСП-предприятий.
Отмечается, что в течение первых шести месяцев текущего года более чем в 38,7 раза увеличились объемы по контрактам на закупку товаров и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд. Также значительный рост закупок наблюдается в сфере рекламы и услуг, связанных с изучением конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза). Закупки рыбы, продукции рыбоводства и рыболовства выросли в три раза. В сфере услуг по рекультивации и утилизации мусора показатель увеличился в 2,56 раза.