Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Канал пишет, что шашлычник хорошо знаком с владельцем ресторана и из-за этого ему все было дозволено. Говорится, что он нагрубил одной из сотрудниц и за нее вступился официант.
«Подбежал разбираться, но его тут же схватили работники кухни, а шашлычник взялся избивать шампурами и бутылкой. Теперь у официанта сотрясение и ушибы головы», — сказано в сообщении.
Канал уточнил, что после этой потасовки официанта с девушкой якобы уволили. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«А заявление в полицию не судьба написать?», — поинтересовались пользователи в комментариях.
«Ну так пускай хозяин ресторана с шашлычником сами едят шашлык. Максимально распространяйте подобную информацию», — написали местные жители.
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