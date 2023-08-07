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Мангальщик шампуром избил официанта в Ростовской области

7 августа 2023, 11:15
Фото: pxhere.com
Магнальщик шампуром избил официанта в Ростовской области
В Ростовской области мангальщик набросился на официанта заведения и избил его, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что шашлычник хорошо знаком с владельцем ресторана и из-за этого ему все было дозволено. Говорится, что он нагрубил одной из сотрудниц и за нее вступился официант.

«Подбежал разбираться, но его тут же схватили работники кухни, а шашлычник взялся избивать шампурами и бутылкой. Теперь у официанта сотрясение и ушибы головы», — сказано в сообщении.

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Канал уточнил, что после этой потасовки официанта с девушкой якобы уволили. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«А заявление в полицию не судьба написать?», — поинтересовались пользователи в комментариях.

«Ну так пускай хозяин ресторана с шашлычником сами едят шашлык. Максимально распространяйте подобную информацию», — написали местные жители.

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