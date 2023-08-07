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На Кубани назвали подробности драки с возможной гибелью бойцов ЧВК «Вагнер»

7 августа 2023, 08:21
Фото: vk.com/kuban.sledcom
На Кубани назвали подробности драки с возможной гибелью бойцов ЧВК «Вагнер»
В Туапсе задержали четырех человек, которые в драке убили двух мужчин, сообщили в региональном УСКР.

Подозреваемые поссорились с тремя мужчинами и устроили с ними драку на берегу реки поселка Дедеркой, в которой погибли два человека. Еще один пострадавший попал в больницу, где ему оказывают помощь.

Когда правоохранители узнали об обнаруженных телах, то установили нападавших и задержали их. Им оказались местные жители в возрасте от 19 до 36 лет, которые теперь стали фигурантами уголовное дела. Каждому из них грозит пожизненное заключение.

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«Следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Проводятся судебно-медицинские экспертизы», — прокомментировали в Следкоме.

Между тем, 93.ру пишет, что погибшие якобы могли быть бойцами ЧВК «Вагнер», которые вернулись домой. Но никакой официальной информации об их причастности к ЧВК нет, она уточняется.

Ранее в Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам.

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