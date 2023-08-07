Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Подозреваемые поссорились с тремя мужчинами и устроили с ними драку на берегу реки поселка Дедеркой, в которой погибли два человека. Еще один пострадавший попал в больницу, где ему оказывают помощь.
Когда правоохранители узнали об обнаруженных телах, то установили нападавших и задержали их. Им оказались местные жители в возрасте от 19 до 36 лет, которые теперь стали фигурантами уголовное дела. Каждому из них грозит пожизненное заключение.
«Следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Проводятся судебно-медицинские экспертизы», — прокомментировали в Следкоме.
Между тем, 93.ру пишет, что погибшие якобы могли быть бойцами ЧВК «Вагнер», которые вернулись домой. Но никакой официальной информации об их причастности к ЧВК нет, она уточняется.
Ранее в Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам.