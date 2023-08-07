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На Кубани назвали причины драки, в которой могли погибнуть бойцы «Вагнера»

7 августа 2023, 11:51
Фото: 23.мвд.рф
На Кубани назвали причины драки, в которой могли погибнуть бойцы «Вагнера»
В Краснодарском крае причиной драки, в которой погибли два человека, стал бытовой конфликт, сообщили в региональном УМВД.

Напомним, что четверо подозреваемых устроили драку с тремя мужчинами, из которых двое скончались от полученных ранений. Еще одного пострадавшего доставили в больницу, где его жизни сейчас ничего не угрожает.

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Драка произошла на берегу реки поселка Дедеркой, а по информации 93.ру, погибшие якобы могли быть бойцами ЧВК «Вагнер». Но официального подтверждения этой информации нет.

В полиции рассказали, что конфликт произошел исключительно на бытовой почве. Однако, судя по комментариям пользователей в соцсетях, ссора могла произойти по идеологическим причинам. Появились даже предположения, что у нападавших и убитых были различные мнения насчет СВО. Но официальной информации об этом не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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