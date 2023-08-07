Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Напомним, что четверо подозреваемых устроили драку с тремя мужчинами, из которых двое скончались от полученных ранений. Еще одного пострадавшего доставили в больницу, где его жизни сейчас ничего не угрожает.
Драка произошла на берегу реки поселка Дедеркой, а по информации 93.ру, погибшие якобы могли быть бойцами ЧВК «Вагнер». Но официального подтверждения этой информации нет.
В полиции рассказали, что конфликт произошел исключительно на бытовой почве. Однако, судя по комментариям пользователей в соцсетях, ссора могла произойти по идеологическим причинам. Появились даже предположения, что у нападавших и убитых были различные мнения насчет СВО. Но официальной информации об этом не поступало.