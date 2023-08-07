В полиции рассказали, что конфликт произошел исключительно на бытовой почве. Однако, судя по комментариям пользователей в соцсетях, ссора могла произойти по идеологическим причинам. Появились даже предположения, что у нападавших и убитых были различные мнения насчет СВО. Но официальной информации об этом не поступало.