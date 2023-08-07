Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В гарнизонном военном суде Ростова начались прения сторон по громкому делу бывшего заместителя командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению генерала Виктора Воронова. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и превышении должностных полномочий.
Дело в том, что в 2021 году Воронов, предположительно, организовал ремонт своего частного дома за счет сил и средств Министерства обороны. Сам генерал свою вину на суде частично признал.
«Ъ» пишет, что прокурор запросил для Воронова наказание в виде девяти лет лишения свободы. Также обвинение просит лишить подсудимого ордена «За военные заслуги» и запретить ему в течение четырех лет после освобождения занимать определенные должности.
Адвокаты Воронова представят свою позицию на прениях на следующем заседании, 10 августа.
Официальных подробностей судебного процесса пока не поступало.
Информация уточняется.
Напомним, суд над Вороновым длится с марта этого года, а задержан он был в июле 2022 года. Тогда же военного сняли с должности, однако сейчас он числится в запасе.