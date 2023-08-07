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На суде в Ростове прокурор запросил 9 лет колонии генералу ЮВО Воронову за взятки

7 августа 2023, 16:12
Фото: 1MI
Прокуратура запросила девять лет колонии бывшему заместителю командующего войсками ЮВО
Сторона обвинения запросила девять лет колонии для бывшего заместителя командующего войсками ЮВО Виктора Воронова, его обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, пишет «Ъ».

В гарнизонном военном суде Ростова начались прения сторон по громкому делу бывшего заместителя командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению генерала Виктора Воронова. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Дело в том, что в 2021 году Воронов, предположительно, организовал ремонт своего частного дома за счет сил и средств Министерства обороны. Сам генерал свою вину на суде частично признал.

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«Ъ» пишет, что прокурор запросил для Воронова наказание в виде девяти лет лишения свободы. Также обвинение просит лишить подсудимого ордена «За военные заслуги» и запретить ему в течение четырех лет после освобождения занимать определенные должности.

Адвокаты Воронова представят свою позицию на прениях на следующем заседании, 10 августа.

Официальных подробностей судебного процесса пока не поступало.

Информация уточняется.

Напомним, суд над Вороновым длится с марта этого года, а задержан он был в июле 2022 года. Тогда же военного сняли с должности, однако сейчас он числится в запасе.

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