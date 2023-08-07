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Неизвестные разгромили кладбище в Ростовской области

7 августа 2023, 04:50
Фото: 1MI
В поселке Реконструктор Ростовской области неизвестные утроили погром на кладбище, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что вандалы на территории кладбища разбили надгробия. Некоторые памятники они унесли с собой.

«А что они с ними делать будут, на них же гравировка», — написали пользователи в комментариях.

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«Люди, куда мы катится? Нужно навести порядок», — заявили местные жители.

«Раньше цветы воровали, потом вазы и ограды. Теперь и до памятников добрались. Жесть какая-то происходит», — говорится в комментариях.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее неизвестные выбили дверь в туалете на набережной в Ростове-на-Дону.

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