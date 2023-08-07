Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Они рассказали, что вандалы на территории кладбища разбили надгробия. Некоторые памятники они унесли с собой.
«А что они с ними делать будут, на них же гравировка», — написали пользователи в комментариях.
«Люди, куда мы катится? Нужно навести порядок», — заявили местные жители.
«Раньше цветы воровали, потом вазы и ограды. Теперь и до памятников добрались. Жесть какая-то происходит», — говорится в комментариях.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее неизвестные выбили дверь в туалете на набережной в Ростове-на-Дону.