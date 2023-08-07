Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней. Его обнаружили в хуторе Броницком Усть-Донецкого района. Там эксперты исследовали патологический материал, отобранный от трупов домашних свиней в личном подсобном хозяйстве. Позже в лаборатории подтвердили положительный результат на африканскую чуму свиней.
Сейчас специалисты проводят профилактические мероприятия. В очаге заражения установлен карантин. Вводятся и другие ограничения, направленные на предотвращение распространения чумы.
Ранее карантин установили в одном из муниципалитетов Ростовской области из-за распространения опасного для помидоров вируса.