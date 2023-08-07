В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней. Его обнаружили в хуторе Броницком Усть-Донецкого района. Там эксперты исследовали патологический материал, отобранный от трупов домашних свиней в личном подсобном хозяйстве. Позже в лаборатории подтвердили положительный результат на африканскую чуму свиней.