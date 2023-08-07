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Очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Ростовской области

7 августа 2023, 16:27
Фото: Midjourney
В Усть-Донецком районе Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней
В Усть-Донецком районе Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней, сообщили в Россельхознадзоре.

В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней. Его обнаружили в хуторе Броницком Усть-Донецкого района. Там эксперты исследовали патологический материал, отобранный от трупов домашних свиней в личном подсобном хозяйстве. Позже в лаборатории подтвердили положительный результат на африканскую чуму свиней.

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Сейчас специалисты проводят профилактические мероприятия. В очаге заражения установлен карантин. Вводятся и другие ограничения, направленные на предотвращение распространения чумы.

Ранее карантин установили в одном из муниципалитетов Ростовской области из-за распространения опасного для помидоров вируса.

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