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Опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской области

7 августа 2023, 12:31
Фото: 1MI
Опасный вирус может уничтожить знаменитые местные помидоры в Ростовской области
Карантин установлен в одном из муниципалитетов Ростовской области из-за распространения опасного для помидоров вируса, сообщили в Россельхознадзоре.

Карантинную зону установили в Ростовской области из-за вируса коричневой морщинистости помидоров. Его обнаружили в станице Кривянской Октябрьского района. Там выращивают знаменитые кривянские помидоры. Сейчас овощи находятся под угрозой.

Карантин и фитосанитарная зона распространяются на угодья общей площадью более 78 гектаров. Сейчас для борьбы с вирусом разработана специальная программа.

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В Россельхознадзоре добавили, что вирус коричневой морщинистости плодов томатов можно распознать по мозаичному рисунку, который появляется на молодых листьях и побегах. Также на плодах становятся заметны точки и желтые пятна, иногда наблюдается деформация. Со временем овощи приобретают коричневый цвет, а на стеблях появляются некротические полосы.

Для человека вирус сам по себе не опасен. Вред он наносит только плодам.

Ранее в семи территориях Ростовской области ввели карантин из-за жуков.

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