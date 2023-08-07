В Россельхознадзоре добавили, что вирус коричневой морщинистости плодов томатов можно распознать по мозаичному рисунку, который появляется на молодых листьях и побегах. Также на плодах становятся заметны точки и желтые пятна, иногда наблюдается деформация. Со временем овощи приобретают коричневый цвет, а на стеблях появляются некротические полосы.