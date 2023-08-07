Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Карантинную зону установили в Ростовской области из-за вируса коричневой морщинистости помидоров. Его обнаружили в станице Кривянской Октябрьского района. Там выращивают знаменитые кривянские помидоры. Сейчас овощи находятся под угрозой.
Карантин и фитосанитарная зона распространяются на угодья общей площадью более 78 гектаров. Сейчас для борьбы с вирусом разработана специальная программа.
В Россельхознадзоре добавили, что вирус коричневой морщинистости плодов томатов можно распознать по мозаичному рисунку, который появляется на молодых листьях и побегах. Также на плодах становятся заметны точки и желтые пятна, иногда наблюдается деформация. Со временем овощи приобретают коричневый цвет, а на стеблях появляются некротические полосы.
Для человека вирус сам по себе не опасен. Вред он наносит только плодам.
Ранее в семи территориях Ростовской области ввели карантин из-за жуков.