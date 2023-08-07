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Поймавший Чикатило следователь предрек снижение преступности в Ростовской области

7 августа 2023, 04:30
Фото: 1MI
Поймавший Чикатило следователь предрек снижение преступности в Ростовской области
Жители Ростовской области становятся осторожнее из-за происходящих событий и многого опасаются. Поэтому не исключено, что рост уличной преступности на Дону может снижаться, сообщил RostovGazeta бывший следователь, поймавший Чикатило, Амурхан Яндиев.

Настроение в донском обществе остается неизменным. И хотя минувшие дни отметились в регионе рядом происшествий, по мнению эксперта, это не повлияло на рост социального напряжения. Тем не менее, жители Дона становятся осторожными.

«Многие сегодня боятся всего. Общество как будто немного парализовано. Поэтому можно предположить, что рост уличной преступности немного снизится», — делится мнением экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области Амурхан Яндиев.

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Собеседник предполагает, что и маньяки на этот период, если они и существуют, вероятнее всего затаятся.

«Маньякам свойственен страх. Они тоже поддаются воздействию на психику. Не случайно же свои преступления они совершают очень осторожно. Но не надо путать осторожность и боязнь — это немного разные понятия. Когда маньяк сильно боится, он не решится на преступление», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области заговорили о маньяке.

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