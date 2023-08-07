«Маньякам свойственен страх. Они тоже поддаются воздействию на психику. Не случайно же свои преступления они совершают очень осторожно. Но не надо путать осторожность и боязнь — это немного разные понятия. Когда маньяк сильно боится, он не решится на преступление», — резюмирует эксперт.