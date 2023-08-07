Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Пожар произошел в электрощитовой на улице рядом с домом №70/7 в переулке Доломановском. В этом здании находится клинико-диагностический центр «Здоровье». К счастью, огонь успел охватить лишь один квадратный метр площади. Его удалось оперативно ликвидировать.
В тушении участвовали 21 спасатель и четыре единицы техники.
В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров 8 августа. В этот день в Ростовской области жара местами достигнет +42 градусов.