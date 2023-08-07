Пожар произошел в электрощитовой на улице рядом с домом №70/7 в переулке Доломановском. В этом здании находится клинико-диагностический центр «Здоровье». К счастью, огонь успел охватить лишь один квадратный метр площади. Его удалось оперативно ликвидировать.