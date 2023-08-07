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Пожар произошел в районе здания КДЦ «Здоровье» на Доломановском в Ростове 7 августа

7 августа 2023, 13:52
Фото: 1MI
Пожар произошел в районе здания КДЦ «Здоровье» на Доломановском в Ростове 7 августа
Огонь охватил электрощитовую рядом со зданием КДЦ «Здоровье» на Доломановском в Ростове, сообщили в МЧС.

Пожар произошел в электрощитовой на улице рядом с домом №70/7 в переулке Доломановском. В этом здании находится клинико-диагностический центр «Здоровье». К счастью, огонь успел охватить лишь один квадратный метр площади. Его удалось оперативно ликвидировать.

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В тушении участвовали 21 спасатель и четыре единицы техники.

В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее спасатели предупредили о высоком риске возникновения пожаров 8 августа. В этот день в Ростовской области жара местами достигнет +42 градусов.

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