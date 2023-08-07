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Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут воевать в Ростовской области

7 августа 2023, 12:52
Фото: flickr.com/cc by 2.0/ministryofdefenceua
Зеленский заявил, что не хочет воевать в Ростове-на-Дону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет переносить конфликт на территорию России, в том числе Ростовскую область, пишет РИА «Новости».

Издание со ссылкой на слова Зеленского сообщило, что таких целей у Киева якобы никогда не было. По его словам, Украина не хочет продолжать конфликт на территории РФ.

Хотя утверждения звучат достаточно странно, учитывая провокации и атаки Ростовской области со стороны Украины. Так, в конце июля российские системы ПВО сбили украинскую ракету, а ее обломки упали на Таганрог, из-за чего пострадали 22 человека. И это только один случай, подобных было большое количество.

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Напомним, что с 24 февраля проводится спецоперация, целью которой стала защита людей, которым грозит опасность от киевского режима. О датах завершения СВО пока информации нет.

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