Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Издание со ссылкой на слова Зеленского сообщило, что таких целей у Киева якобы никогда не было. По его словам, Украина не хочет продолжать конфликт на территории РФ.
Хотя утверждения звучат достаточно странно, учитывая провокации и атаки Ростовской области со стороны Украины. Так, в конце июля российские системы ПВО сбили украинскую ракету, а ее обломки упали на Таганрог, из-за чего пострадали 22 человека. И это только один случай, подобных было большое количество.
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Напомним, что с 24 февраля проводится спецоперация, целью которой стала защита людей, которым грозит опасность от киевского режима. О датах завершения СВО пока информации нет.