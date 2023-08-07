Хотя утверждения звучат достаточно странно, учитывая провокации и атаки Ростовской области со стороны Украины. Так, в конце июля российские системы ПВО сбили украинскую ракету, а ее обломки упали на Таганрог, из-за чего пострадали 22 человека. И это только один случай, подобных было большое количество.