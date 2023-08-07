Прием документов на магистерские программы РЭО заканчивается 11 сентября

Как отмечается, в рамках взаимодействия с университетом Плеханова набор слушателей ведет базовая кафедра РЭО. Нормативный срок обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составляет 2,5 года. Форма обучения — очно-заочная, стоимость обучения — 190 тыс. рублей в год. По программе обучения «Зеленой экономике и управлению ресурсами» — 2 года. Форма обучения только очная. Стоимость — 420 тыс. рублей в год. К обучению по программам приглашаются государственные и муниципальные служащие, а также работники сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.