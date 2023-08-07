Прием документов на магистерские программы РЭО заканчивается 11 сентября

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
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Updated Сегодня, 17:36
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на базе Плехановки можно пройти обучение по таким магистерским программам от РЭО, как «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами». Об этом пишет gorod55.ru.
«Выпускники смогут устроиться в различных сферах — от энергетики и до госуправления. Слушатели изучат базовые экономические дисциплины, проблематику зеленой экономики, устойчивого развития, инструменты эффективного менеджмента и управления продуктами. Подготовка кадров направлена на развитие экономики замкнутого цикла в нашей стране», — добавил глава РЭО.
Как отмечается, в рамках взаимодействия с университетом Плеханова набор слушателей ведет базовая кафедра РЭО. Нормативный срок обучения по программе «ESG-трансформация предприятий» составляет 2,5 года. Форма обучения — очно-заочная, стоимость обучения — 190 тыс. рублей в год. По программе обучения «Зеленой экономике и управлению ресурсами» — 2 года. Форма обучения только очная. Стоимость — 420 тыс. рублей в год. К обучению по программам приглашаются государственные и муниципальные служащие, а также работники сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.
Дополнительную информацию о программах магистратуры можно узнать на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Как уже ранее отмечалось, основной задачей РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С этой целью в рамках нацпроекта «Экология» необходимо сократить объем захоронения ТКО, что позволит снизить экологическую нагрузку на население. При этом к 2030 году необходимо достигнуть 100-процентной сортировки ТКО и снижение на 50 процентов ТКО, которые захораниваются на полигонах. Достижение этих показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.