Раскаленный салон автомобиля может быть опасен

Даже в не очень жаркий день температура внутри машины может быть на 10-20 градусов выше, чем на улице. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями центральной нервной системы. Перегрев организма может привести к тепловому удару, который может быть особенно опасным для детей.