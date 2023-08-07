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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Раскаленный салон автомобиля может быть опасен

7 августа 2023, 14:24
В жаркое время года нам часто приходится оставлять автомобиль под солнцем и возвращаться в раскаленный салон. Врач Мария Беляева предупреждает о возможных опасностях, связанных с этим.

Даже в не очень жаркий день температура внутри машины может быть на 10-20 градусов выше, чем на улице. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями центральной нервной системы. Перегрев организма может привести к тепловому удару, который может быть особенно опасным для детей.

Тепловые удары в детском возрасте могут иметь фатальные последствия, особенно если ребенок находится на жаре продолжительное время. Жители холодных регионов подвержены еще большему риску, так как их организмы менее адаптированы к высоким температурам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, салон автомобиля нагревается, а это может повредить внутреннюю отделку. Особенно кожа, которая может пострадать от горячих сидений.

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