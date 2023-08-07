Раскаленный салон автомобиля может быть опасен

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Даже в не очень жаркий день температура внутри машины может быть на 10-20 градусов выше, чем на улице. Это особенно опасно для детей, пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями центральной нервной системы. Перегрев организма может привести к тепловому удару, который может быть особенно опасным для детей.
Тепловые удары в детском возрасте могут иметь фатальные последствия, особенно если ребенок находится на жаре продолжительное время. Жители холодных регионов подвержены еще большему риску, так как их организмы менее адаптированы к высоким температурам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Кроме того, салон автомобиля нагревается, а это может повредить внутреннюю отделку. Особенно кожа, которая может пострадать от горячих сидений.