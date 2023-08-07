Росатом рассмотрит бизнес-идеи волгодонских атомщиков

Проект «Бизнес-лаборатория» изначально был задуман концерном «Росэнергоатом» для поиска перспективных идей и формирования новых продуктов. На волгодонской сессии, в частности, была предложена идея выращивать осетровых пород рыб в садках водоема-охладителя Ростовской АЭС. Напомним, что у волгодонских атомщиков накоплен в этом деле достаточный опыт: на протяжении ряда лет предприятие ежегодно выпускает в различные водоемы региона молодь рыбы, в том числе и осетровых пород. Авторы новой идеи полагают, что разведение и выращивание краснокнижной рыбы позволит получить не только дополнительную прибыль за счет ее продажи, но и сократит расходы на мероприятия по гидромелиорации водоемов Ростовской области.