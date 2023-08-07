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Росатом рассмотрит бизнес-идеи волгодонских атомщиков

7 августа 2023, 11:30
Фото: «Росэнергоатом»
Росатом рассмотрит бизнес-идеи волгодонских атомщиков
По итогам завершившейся на Ростовской АЭС сессии в рамках проекта «Бизнес-лаборатория», сотрудники станции выдвинули несколько инновационных идей для создания новых продуктов в атомной отрасли.

Бизнес-идеи затрагивают перспективы расширения рынка технологий ядерной медицины, разведение рыбы, пошив спецодежды и изготовление поверочных газовых смесей.

Проект «Бизнес-лаборатория» изначально был задуман концерном «Росэнергоатом» для поиска перспективных идей и формирования новых продуктов. На волгодонской сессии, в частности, была предложена идея выращивать осетровых пород рыб в садках водоема-охладителя Ростовской АЭС. Напомним, что у волгодонских атомщиков накоплен в этом деле достаточный опыт: на протяжении ряда лет предприятие ежегодно выпускает в различные водоемы региона молодь рыбы, в том числе и осетровых пород. Авторы новой идеи полагают, что разведение и выращивание краснокнижной рыбы позволит получить не только дополнительную прибыль за счет ее продажи, но и сократит расходы на мероприятия по гидромелиорации водоемов Ростовской области.

Фото: «Росэнергоатом»

Еще два проекта нацелены закрыть потребность предприятий Госкорпорации «Росатом» в приобретении спецодежды и поверочных газовых смесей путем создания собственных производственных участков для изготовления этих изделий.

Бизнес-инициативы волгодонских атомщиков будут направлены на экспертизу и отбор в департамент международного бизнеса и развития концерна «Росэнергоатом».

— Мы всегда готовы идти навстречу идеям, которые могут принести пользу атомной станции, городу Волгодонску и в целом атомной отрасли, — рассказывает директор Ростовской АЭС Андрей Сальников. — В этом отношении бизнес-лаборатория — это хорошая площадка, которая позволяет сочетать потенциал сотрудников, опыт предприятий, стратегические цели Росатома и вектор развития государства в концепции технологического лидерства до 2030 года. Важно то, что работники Ростовской АЭС тоже активно включились в работу по достижению этих амбициозных целей. Некоторые идеи в доработанном варианте, возможно, будут иметь право на жизнь.

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