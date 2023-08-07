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Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов в России по количеству введенного жилья

7 августа 2023, 10:47
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов в России по количеству введенного жилья
Ростов-на-Дону оказался на девятом месте рейтинга регионов по вводу жилья в 2022 году.

Список составило РИА «Новости» и поставило на первое место Краснодар, в котором за 2022 год на одного жителя ввели 2,47 квадратных метра жилья. Второе и третье места занимают Новороссийск и Сочи, далее идут Тюмень и Грозный.

Ростов попал на девятое место с показателем 1,06 «квадрата» на каждого жителя. Всего в городе за это время ввели 1,2 миллиона квадратных метров.

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В результате в донской столице обеспеченность населения жильем составила 30 квадратных метров на человека.

Напомним, что объем просроченной ипотеки в донских новостройках с начала 2023 года вырос на 14%.

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