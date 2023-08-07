Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Список составило РИА «Новости» и поставило на первое место Краснодар, в котором за 2022 год на одного жителя ввели 2,47 квадратных метра жилья. Второе и третье места занимают Новороссийск и Сочи, далее идут Тюмень и Грозный.
Ростов попал на девятое место с показателем 1,06 «квадрата» на каждого жителя. Всего в городе за это время ввели 1,2 миллиона квадратных метров.
В результате в донской столице обеспеченность населения жильем составила 30 квадратных метров на человека.
Напомним, что объем просроченной ипотеки в донских новостройках с начала 2023 года вырос на 14%.