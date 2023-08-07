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Руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал жару в Ростовской области экстремальной

7 августа 2023, 17:27
Фото: 1MI
Температура в +43 градуса является "экстремально высокой" для Ростовской области
Температура в +43 градуса является «экстремально высокой» для Ростовской области, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о жаре, надвигающейся на юг страны. В Ростовской области температура воздуха в ближайшие дни составит +43 градуса. Такой показатель Вильфанд назвал «экстремально высоким».

Столько же градусов покажут термометры в Астраханской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

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Вильфанд заявил ТАСС, что жара будет сопровождаться высоким ультрафиолетовым индексом. Поэтому в дневные часы солнце лучше избегать, а из дома выходить с головным убором и в защитных очках.

Ранее врач рассказал, в чем опасность сильной жары для ростовчан, и почему надо сидеть дома.

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#Алина Заярная#Жара#Новости#Ростовская область
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