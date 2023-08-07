Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о жаре, надвигающейся на юг страны. В Ростовской области температура воздуха в ближайшие дни составит +43 градуса. Такой показатель Вильфанд назвал «экстремально высоким».
Столько же градусов покажут термометры в Астраханской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
Вильфанд заявил ТАСС, что жара будет сопровождаться высоким ультрафиолетовым индексом. Поэтому в дневные часы солнце лучше избегать, а из дома выходить с головным убором и в защитных очках.
Ранее врач рассказал, в чем опасность сильной жары для ростовчан, и почему надо сидеть дома.