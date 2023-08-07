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Рыба массово погибла в реке в Ростовской области

7 августа 2023, 07:19
Фото: Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service/cc0/wiki
Рыба массово погибла в реке в Ростовской области
В Ростовской области в реке Быстрая обнаружили большое количество мертвой рыбы, сообщили местные жители в соцсетях.

Происшествие случилось в хуторе Костино-Быстрянский, который расположен в Морозовском районе. Очевидцы рассказали, что по неизвестной причине в местной реке погибла рыба.

Она всплыла на поверхность, всего погибли более тысяч рыб различных видов. Автор опубликовал видео, показав обстановку на реке.

В реке Быстрой в Ростовской области зафиксировали массовую гибель рыбы
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Она всплыла на поверхность, всего погибли более тысяч рыб различных видов. Автор опубликовал видео, показав обстановку на реке.
Видео: t.me/gorodrostov

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Но в регионе это не первый подобный случай.

Так, Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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