Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Происшествие случилось в хуторе Костино-Быстрянский, который расположен в Морозовском районе. Очевидцы рассказали, что по неизвестной причине в местной реке погибла рыба.
Она всплыла на поверхность, всего погибли более тысяч рыб различных видов. Автор опубликовал видео, показав обстановку на реке.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Но в регионе это не первый подобный случай.
Так, Минприроды подтвердили массовую гибель рыбы в реке Темерник в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.