Спадать жара начнет лишь с середины недели, 10 августа. Температура воздуха днем постепенно опустится до +35 градусов, ночью же столбики термометров замрут на отметке в +25 градусов. Также с 10 августа по 12 августа в Ростовской области ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра же утихнет до четырех метров в секунду.