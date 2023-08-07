Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В ближайшие два дня в Ростовской области прогнозируется значительное увеличение температуры воздуха. Жара в регионе достигнет +42 — +43 градусов. Осадков при этом не ожидается. Скорость же ветра составит не больше 13 метров в секунду.
Спадать жара начнет лишь с середины недели, 10 августа. Температура воздуха днем постепенно опустится до +35 градусов, ночью же столбики термометров замрут на отметке в +25 градусов. Также с 10 августа по 12 августа в Ростовской области ожидаются небольшие дожди. Скорость ветра же утихнет до четырех метров в секунду.
Ранее врач рассказал, в чем опасность сильной жары для ростовчан, и почему надо сидеть дома.