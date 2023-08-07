Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Стороны достигли соглашения, по которому регионы обязуются оказывать поддержку в развитии беспилотной авиации. Это включает проведение мероприятий по развитию летно-испытательной инфраструктуры, учебные курсы для операторов беспилотников и развитие производственной базы для их создания.
«Совместная работа позволит достичь максимальной эффективности в развитии новой отрасли. В ближайшее время подобные соглашения будут подписаны и с другими регионами, которые являются лидерами в области беспилотных аппаратов в стране», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как стратегические объекты на Дону защищают от беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.