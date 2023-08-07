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Соглашение о развитии отрасли БПЛА подписали Ростовская область и Башкирия

7 августа 2023, 10:49
Фото: mil.ru
Соглашение о развитии отрасли БПЛА подписали Ростовская область и Башкирия
Ростовская область и Башкирия подписали соглашение, в рамках которого предусмотрена совместная работа по развитию беспилотных авиационных систем, сообщили в правительстве региона.

Стороны достигли соглашения, по которому регионы обязуются оказывать поддержку в развитии беспилотной авиации. Это включает проведение мероприятий по развитию летно-испытательной инфраструктуры, учебные курсы для операторов беспилотников и развитие производственной базы для их создания.

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«Совместная работа позволит достичь максимальной эффективности в развитии новой отрасли. В ближайшее время подобные соглашения будут подписаны и с другими регионами, которые являются лидерами в области беспилотных аппаратов в стране», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как стратегические объекты на Дону защищают от беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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