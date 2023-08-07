Ставки по вкладам у Банка Зенит выросли до 11,25% годовых

Максимальная ставка по вкладу «Сириус» составит 11,25% годовых. Его можно открыть на срок 732 или 1100 дней. При досрочном расторжении после 1 года действует льготная ставка 9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.