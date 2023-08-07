Ставки по вкладам у Банка Зенит выросли до 11,25% годовых

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
У клиентов есть возможность разместить средства на сумму от 50 тысяч рублей в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.
Максимальная ставка по вкладу «Сириус» составит 11,25% годовых. Его можно открыть на срок 732 или 1100 дней. При досрочном расторжении после 1 года действует льготная ставка 9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
По вкладу «Меридиан» максимальная ставка составит 9,35% годовых. Срок размещения — 91, 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.