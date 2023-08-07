rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Изображение материала

Ставки по вкладам у Банка Зенит выросли до 11,25% годовых

7 августа 2023, 14:24
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк Зенит увеличил ставки по вкладам и теперь максимальная составляет 11,25% годовых, сообщили в финансовой организации.

У клиентов есть возможность разместить средства на сумму от 50 тысяч рублей в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и интернет-банке.

Максимальная ставка по вкладу «Сириус» составит 11,25% годовых. Его можно открыть на срок 732 или 1100 дней. При досрочном расторжении после 1 года действует льготная ставка 9% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

По вкладу «Меридиан» максимальная ставка составит 9,35% годовых. Срок размещения — 91, 181 или 360 дней. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

Подпишитесь
В Ростовской области бушует адская жара, а знаменитые помидоры покрылись морщинами
Сегодня, 15:10
В Шахтах не могут решить проблему с постоянно появляющейся свалкой
Сегодня, 12:19
На Кубани назвали причины драки, в которой могли погибнуть бойцы «Вагнера»
Сегодня, 11:51
Опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской области
Сегодня, 12:31
Киоск рухнул с эвакуатора на дорогу в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:46
Дело завели на предпринимателя за продажу чужих участков в Ростовской области
Сегодня, 09:45