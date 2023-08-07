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Стоянку машин ограничат на Зорге и Оганова в Ростове с 27 августа

7 августа 2023, 12:57
Фото: 1MI
Стоянку машин ограничат на Зорге и Оганова в Ростове с 27 августа
В Ростове на улицах Зорге и Оганова ограничат стояку авто с 27 августа, сообщили в администрации города.

Новые дорожные ограничения будут действовать в Ростове с 27 августа. Так, остановку и стоянку машин запретят на улице Зорге с 06.00 мск до 21.00 мск. Нововведение коснется участка от улицы Благодатной до улицы Толмачева с западной стороны.

Также остановку и стоянку транспорта в те же часы ограничат и на улице Оганова. Речь там идет об участке от дома №22 до улицы Тимошенко по восточной стороне.

Движение ограничат на Привокзальной площади в Ростове с 21 августа
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Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и искать при необходимости альтернативные пути движения.

Ранее сообщалось, что в историческом центре Ростова ограничили движение до 25 августа.

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