Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Новые дорожные ограничения будут действовать в Ростове с 27 августа. Так, остановку и стоянку машин запретят на улице Зорге с 06.00 мск до 21.00 мск. Нововведение коснется участка от улицы Благодатной до улицы Толмачева с западной стороны.
Также остановку и стоянку транспорта в те же часы ограничат и на улице Оганова. Речь там идет об участке от дома №22 до улицы Тимошенко по восточной стороне.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут и искать при необходимости альтернативные пути движения.
Ранее сообщалось, что в историческом центре Ростова ограничили движение до 25 августа.