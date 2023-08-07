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Топ-менеджер из Москвы устроил погром в ростовской гостинице

7 августа 2023, 07:16
Фото: 1MI
Топ-менеджер из Москвы устроил погром в ростовской гостинице
В Ростове-на-Дону задержали генерального директора столичной компании, который устроил дебош в гостинице, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, город посетил генеральный директор фирмы, которая занимается производством арматуры и является подрядчиком крупной газовой компании. Говорится, что потасовка якобы произошла в отеле Hyatt Regency.

«Он спустился в бар, пропустил пару-тройку рюмок, после чего начал кидать стулья, оскорблять окружающих и бросаться на охрану. Сотрудники вызвали Росгвардию: гостя уложили на землю, надели наручники», — сказано в сообщении.

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Канал пишет, что мужчина успел наброситься с кулаками и на сотрудников Росгвардии перед задержанием. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.Канал пишет, что мужчина успел наброситься с кулаками и на сотрудников Росгвардии перед задержанием. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Канал пишет, что мужчина успел наброситься с кулаками и на сотрудников Росгвардии перед задержанием. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Фото: ТГ канал don_mash

Канал пишет, что мужчина успел наброситься с кулаками и на сотрудников Росгвардии перед задержанием. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«Неприемлемое поведение. Надо соблюдать нормы приличия и уважать других», — заявили пользователи в комментариях.

Ранее разъяренный пассажир выломал дверь во время поездки в трамвае в Таганроге.

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