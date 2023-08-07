Топ-менеджер из Москвы устроил погром в ростовской гостинице

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По информации канала, город посетил генеральный директор фирмы, которая занимается производством арматуры и является подрядчиком крупной газовой компании. Говорится, что потасовка якобы произошла в отеле Hyatt Regency.
«Он спустился в бар, пропустил пару-тройку рюмок, после чего начал кидать стулья, оскорблять окружающих и бросаться на охрану. Сотрудники вызвали Росгвардию: гостя уложили на землю, надели наручники», — сказано в сообщении.
Канал пишет, что мужчина успел наброситься с кулаками и на сотрудников Росгвардии перед задержанием. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«Неприемлемое поведение. Надо соблюдать нормы приличия и уважать других», — заявили пользователи в комментариях.
Ранее разъяренный пассажир выломал дверь во время поездки в трамвае в Таганроге.