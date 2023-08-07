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Убитыми в Туапсинском районе мужчинами могли оказаться бойцы «Вагнера»

7 августа 2023, 08:03
Фото: rostovgazeta.ru
Убитыми в Туапсинском районе мужчинами могли оказаться бойцы «Вагнера»
В поселке Дедеркой Туапсинского района произошла драка, которая завершилась гибелью людей, сообщили в УСКР по Краснодарскому краю.

На берегу реки в районе улицы Приморской поселка Дедеркой обнаружили тела двух человек в возрасте 37 и 41 год. Кроме того, в больницу попал 20-летний парень, который до произошедшего убийства проводил с ними время.

Подозреваемыми оказались четверо местных жителей в возрасте от 19 до 36. Они поссорились с компанией, после чего произошла драка с гибелью двух человек.

В Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам
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Нападавших задержали и возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.Нападавших задержали и возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Нападавших задержали и возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Фото: ТГ канал mvd_23

Нападавших задержали и возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

93.ру ссылкой на информацию различных пабликов пишет, что погибшие якобы являются бойцами ЧВК «Вагнер», которые вернулись домой. Но никакой официальной информации об их причастности к ЧВК нет, она уточняется.

Ранее в Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам.

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