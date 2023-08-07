Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
На берегу реки в районе улицы Приморской поселка Дедеркой обнаружили тела двух человек в возрасте 37 и 41 год. Кроме того, в больницу попал 20-летний парень, который до произошедшего убийства проводил с ними время.
Подозреваемыми оказались четверо местных жителей в возрасте от 19 до 36. Они поссорились с компанией, после чего произошла драка с гибелью двух человек.
Нападавших задержали и возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение. Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
93.ру ссылкой на информацию различных пабликов пишет, что погибшие якобы являются бойцами ЧВК «Вагнер», которые вернулись домой. Но никакой официальной информации об их причастности к ЧВК нет, она уточняется.
Ранее в Ростовской области опровергли причастность погибшего участкового к убийствам.