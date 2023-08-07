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В Банке ДОМ. РФ рассказали о росте ипотечного кредитования в июле в полтора раза

7 августа 2023, 10:06
Фото: Банк ДОМ.РФ
За июль клиенты Банка ДОМ.РФ оформили ипотеку на общую сумму 21,5 миллиарда рублей. Благодаря ипотечному кредитованию жилищные условия за прошлый месяц смогли улучшить более четырех тысяч российских семей.

Отмечается, что показатели за июль 2023 года в 1,6 раза выше, чем за июль прошлого года. В среднем с начала года ежемесячно объем предоставленных ипотечных кредитов увеличивался на 12,5%.

Наиболее популярной в прошлом месяце стала программа «Семейная ипотека». Ей воспользовалась треть клиентов — в два раза больше, чем в июле 2022 года. Еще 29 процентов клиентов заключили договоры в рамках программы «Льготная на новостройки» (так же, как и в прошлом году). Сделки по ипотеке для ИТ-специалистов выросли в 2,2 раза, их доля составила 18 процентов. По программе на покупку готовой недвижимости было предоставлено 8 процентов кредитов, строящейся недвижимости без господдержки — примерно 5 процентов. Показатели прироста по этим программам составили 16 и 12 процентов соответственно. Доля клиентов, которые воспользовались программой «Дальневосточная ипотека», составила три процента. Кредитование в этой области выросло в пять раз.

«Несмотря на летний сезон, мы видим рост спроса на приобретение жилья в ипотеку. Результат июля превысил средний ежемесячный объем кредитования за прошлый год почти в полтора раза, даже с учетом пиков в августе и декабре 2022 года. Ожидаем, что в ближайшие месяцы спрос останется на таком же уровне», — рассказал Алексей Косяков, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ.

Самый большой объем кредитования отмечается в Москве — 5,7 миллиарда рублей. Это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. Также в лидерах по этому показателю оказались Московская область (2,5 миллиарда рублей, рост в 1,2 раза) и Краснодарский край (1,7 миллиарда, в 2,3 раза). Петербургские клиенты оформили кредитов на 1,3 миллиарда рублей — так же, как и в прошлом году. В Тюменской области кредитование составило 1,1 миллиарда рублей, рост в 1,8 раза.

В число лидеров также вошли: Приморье (950 миллионов рублей, рост в четыре раза), Новосибирская область (850 миллионов рублей, рост в полтора раза), Татарстан (760 миллионов рублей, рост в два раза). Замыкают топ-10 Самарская область (650 миллионов рублей, рост в 3,8 раза) и Красноярский край с кредитованием 640 миллионов рублей и ростом в 2,6 раза.

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