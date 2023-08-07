В Банке ДОМ. РФ рассказали о росте ипотечного кредитования в июле в полтора раза

Наиболее популярной в прошлом месяце стала программа «Семейная ипотека». Ей воспользовалась треть клиентов — в два раза больше, чем в июле 2022 года. Еще 29 процентов клиентов заключили договоры в рамках программы «Льготная на новостройки» (так же, как и в прошлом году). Сделки по ипотеке для ИТ-специалистов выросли в 2,2 раза, их доля составила 18 процентов. По программе на покупку готовой недвижимости было предоставлено 8 процентов кредитов, строящейся недвижимости без господдержки — примерно 5 процентов. Показатели прироста по этим программам составили 16 и 12 процентов соответственно. Доля клиентов, которые воспользовались программой «Дальневосточная ипотека», составила три процента. Кредитование в этой области выросло в пять раз.