В Банке ДОМ. РФ рассказали о росте ипотечного кредитования в июле в полтора раза

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Отмечается, что показатели за июль 2023 года в 1,6 раза выше, чем за июль прошлого года. В среднем с начала года ежемесячно объем предоставленных ипотечных кредитов увеличивался на 12,5%.
Наиболее популярной в прошлом месяце стала программа «Семейная ипотека». Ей воспользовалась треть клиентов — в два раза больше, чем в июле 2022 года. Еще 29 процентов клиентов заключили договоры в рамках программы «Льготная на новостройки» (так же, как и в прошлом году). Сделки по ипотеке для ИТ-специалистов выросли в 2,2 раза, их доля составила 18 процентов. По программе на покупку готовой недвижимости было предоставлено 8 процентов кредитов, строящейся недвижимости без господдержки — примерно 5 процентов. Показатели прироста по этим программам составили 16 и 12 процентов соответственно. Доля клиентов, которые воспользовались программой «Дальневосточная ипотека», составила три процента. Кредитование в этой области выросло в пять раз.
«Несмотря на летний сезон, мы видим рост спроса на приобретение жилья в ипотеку. Результат июля превысил средний ежемесячный объем кредитования за прошлый год почти в полтора раза, даже с учетом пиков в августе и декабре 2022 года. Ожидаем, что в ближайшие месяцы спрос останется на таком же уровне», — рассказал Алексей Косяков, зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ.
Самый большой объем кредитования отмечается в Москве — 5,7 миллиарда рублей. Это в 1,2 раза больше, чем в прошлом году. Также в лидерах по этому показателю оказались Московская область (2,5 миллиарда рублей, рост в 1,2 раза) и Краснодарский край (1,7 миллиарда, в 2,3 раза). Петербургские клиенты оформили кредитов на 1,3 миллиарда рублей — так же, как и в прошлом году. В Тюменской области кредитование составило 1,1 миллиарда рублей, рост в 1,8 раза.
В число лидеров также вошли: Приморье (950 миллионов рублей, рост в четыре раза), Новосибирская область (850 миллионов рублей, рост в полтора раза), Татарстан (760 миллионов рублей, рост в два раза). Замыкают топ-10 Самарская область (650 миллионов рублей, рост в 3,8 раза) и Красноярский край с кредитованием 640 миллионов рублей и ростом в 2,6 раза.