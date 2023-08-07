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В «Левобережье» сдан первый жилой дом

7 августа 2023, 08:36
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Мероприятие стало крупным событием для донского региона — застройщик, группа компаний «ЮгСтройИнвест», передал ключи от новых квартир новоселам первого дома из комплекса в одном из самых значимых и масштабных проектов на всем рынке недвижимости на Дону — жилом квартале «Левобережье».

Особый интерес к этому событию подогревался тем, что еще на стадии утверждения проект получил несколько федеральных наград, кроме того, квартал у реки вошел в губернаторскую сотню инвестпроектов, а стройплощадки посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

На этот раз «ЮгСтройИнвест» организовал оригинальный праздник для новоселов: выдача ключей была представлена в стиле вечеринки под названием «Белая сдача» — в белом цвете, с участием аниматоров и музыкантов.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Более 300 семей получили вместе с домом уютный двор, свободный от машин, большую детскую площадку, разделенную на зоны для разных возрастов, спортивную площадку с тренажерами, а так же места для спокойного отдыха.

Первые новоселы «Левобережья», что называется, уже с порога по достоинству оценили стильные холлы своего нового дома, бесшумные лифты, большие витражные зеркала, высокие потолки. Еще больше эмоций вызвал комфорт и отделка самих квартир, как чистовая, так и с готовым ремонтом от застройщика. Собственникам была предоставлена возможность выбрать из нескольких дизайн-проектов тот, который им подходит лучше всего.

Впечатляет сама архитектура домов, технологичные фасады отлично вписываются в панораму города, а клинкерная плитка на первых этажах напоминает об исторических центрах мегаполисов.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Помимо качественного жилья «ЮгСтройИнвест» построит на Левом берегу школу, два детских сада и современную поликлинику. Рядом с домами будет разбит и благоустроен большой парк на 14 га (его сдача состоится в следующем году). В нем будет вся необходимая спортивная инфраструктура: велотрек, теннисные корты и футбольное поле. Более того, там появится искусственное озеро и места для отдыха в тени деревьев.

Озеленение квартала и парка для ГК «ЮгСтройИнвест» — не менее важный и ответственный момент. Здесь высадят множество многолетних и хвойных растений, чтобы «Левобережье» было зеленым круглый год. Для посадки выбраны рослые деревья, высотой от 3 метров, чтобы создать атмосферу загородной усадьбы.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» известна в Ростове-на-Дону благодаря микрорайонам «Красный Аксай», «Вересаево» и «61 квартал». В этом году компания начала строительство жилого комплекса «Полёт» на территории Старого аэропорта, где реализуется масштабный проект федерального уровня «Новый Ростов».

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