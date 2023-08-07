В «Левобережье» сдан первый жилой дом

Помимо качественного жилья «ЮгСтройИнвест» построит на Левом берегу школу, два детских сада и современную поликлинику. Рядом с домами будет разбит и благоустроен большой парк на 14 га (его сдача состоится в следующем году). В нем будет вся необходимая спортивная инфраструктура: велотрек, теннисные корты и футбольное поле. Более того, там появится искусственное озеро и места для отдыха в тени деревьев.