Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Авария случилась 7 сентября 2022 года, когда водитель на перекрестке проспекта Платовского и улицы Пушкинской не уступил дорогу другому автомобилю марки Hyundai Accent, что привело к столкновению. В результате удара иномарка отлетела на пешеходную зону, сбив 73-летнего мужчину и врезавшись в опору ЛЭП.
Пенсионера и 27-летнюю женщину, которая была за рулем Hyundai, доставили в больницу с различными травмами. У пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переломы нескольких ребер.
«В отношении виновника возбудили уголовное дело. Однако пострадавшая подала ходатайство о примирении сторон. Пенсионер не обращался в суд», — пишет издание.
Ранее три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области.