Авария случилась 7 сентября 2022 года, когда водитель на перекрестке проспекта Платовского и улицы Пушкинской не уступил дорогу другому автомобилю марки Hyundai Accent, что привело к столкновению. В результате удара иномарка отлетела на пешеходную зону, сбив 73-летнего мужчину и врезавшись в опору ЛЭП.