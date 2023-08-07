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В Новочеркасске водитель, устроивший аварию с пострадавшими, избежал наказания

7 августа 2023, 05:09
Фото: 1MI
В Ростовской области не стали наказывать водителя, по вине которого в аварии пострадали два человека, сообщают СМИ.

Авария случилась 7 сентября 2022 года, когда водитель на перекрестке проспекта Платовского и улицы Пушкинской не уступил дорогу другому автомобилю марки Hyundai Accent, что привело к столкновению. В результате удара иномарка отлетела на пешеходную зону, сбив 73-летнего мужчину и врезавшись в опору ЛЭП.

Три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области
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Пенсионера и 27-летнюю женщину, которая была за рулем Hyundai, доставили в больницу с различными травмами. У пострадавшей выявили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переломы нескольких ребер.

«В отношении виновника возбудили уголовное дело. Однако пострадавшая подала ходатайство о примирении сторон. Пенсионер не обращался в суд», — пишет издание.

Ранее три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области.

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