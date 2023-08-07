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В Ростове-на-Дону «Новые люди» предложили сделать самокаты безопаснее

7 августа 2023, 06:00
Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Как сделать езду на электросамокатах удобной и безопасной? На этот вопрос ответили участники встречи, которую организовало ростовское отделение партии «Новые люди». Она собрала представителей властей города, ГИБДД, общественников и депутатов.

В прошлом году количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 40%. Чаще всего это наезды на пешеходов на тротуарах. А вот на проезжей части под колеса попадают уже сами самокатчики. В Ростове-на-Дону такие аварии уже приводили к летальному исходу. При этом треть всех пострадавших в ДТП с участием электросамокатов — молодёжь до 20 лет.

«Очень многие настороженно относятся к электросамокатам. Нужно широкое обсуждение этого вопроса и общественный договор, чтобы самокатчики не мешали пешеходам и сами были в безопасности», — подчеркнул депутат Госдумы от «Новых людей», председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Отдельно участники встречи отметили, что необходима соответствующая инфраструктура. Например, велодорожки.

«Их нужно оборудовать с умом. Сейчас самокаты не ездят по ростовским велодорожкам, потому что они либо ведут в никуда, либо заставлены машинами. В свою очередь автовладельцы паркуются здесь, потому что видят, что никто тут не ездит», — поясняет представитель ростовского сообщества велосипедистов Дмитрий Гусев.

Секретарь реготделения партии «Новые люди» Александр Чухлебов отметил, что к диалогу нужно привлечь представителей прокатных компаний, организовать широкое обсуждение с ростовчанами, а потом разработать законодательные инициативы по вопросу самокатов.

«Мы рассматриваем возможность снижения максимальной скорости электросамокатов до 15 километров в час в тех местах, где много людей. Следует разделить потоки машин, электросамокатов и пешеходов, для этого необходима соответствующая инфраструктура. Также нужны обучающие мероприятия и итоговые тесты, которые повысят культуру использования электросамокатов», — подвёл итоги встречи Александр Чухлебов.

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