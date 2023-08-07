В Ростове-на-Дону «Новые люди» предложили сделать самокаты безопаснее

В прошлом году количество ДТП с участием электросамокатов выросло на 40%. Чаще всего это наезды на пешеходов на тротуарах. А вот на проезжей части под колеса попадают уже сами самокатчики. В Ростове-на-Дону такие аварии уже приводили к летальному исходу. При этом треть всех пострадавших в ДТП с участием электросамокатов — молодёжь до 20 лет.