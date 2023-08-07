Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
По их информации, о пропавшей ничего неизвестно еще с пятницы, 4 августа. В этот день она не вернулась домой и начался ее розыск.
Рост девушки составляет 1,65 метра, она нормального телосложения, у нее русые волосы. На ней были надеты голубое платье и босоножки, с собой она взяла красную сумку.
Всех, кто может помочь в розыске, просят обращаться по номеру 112. Пользователи в комментариях выразили надежду, что девушку в скором времени найдут.
Ранее в Ростовской области нашли тело пропавшей 36-летней женщины.