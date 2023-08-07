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В Ростове-на-Дону пропала 16-летняя девушка с 4 августа

7 августа 2023, 05:26
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону идет розыск 16-летней девушки, которая не появилась дома, сообщили местные жители в соцсетях.

По их информации, о пропавшей ничего неизвестно еще с пятницы, 4 августа. В этот день она не вернулась домой и начался ее розыск.

Рост девушки составляет 1,65 метра, она нормального телосложения, у нее русые волосы. На ней были надеты голубое платье и босоножки, с собой она взяла красную сумку.

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Всех, кто может помочь в розыске, просят обращаться по номеру 112. Пользователи в комментариях выразили надежду, что девушку в скором времени найдут.

Ранее в Ростовской области нашли тело пропавшей 36-летней женщины.

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