rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Изображение материала

В Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗО

7 августа 2023, 06:45
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону суд выпустил обвиняемых по делу об автосалонах-мошенниках из СИЗО
В Ростове-на-Дону выпустили под подписку о невыезде фигурантов дела о мошенничествах в двух автосалонах, сообщают СМИ.

Потерпевшая по этому делу рассказала Bloknot-rostov, что не нашлось оснований оставить фигурантов в СИЗО. По ее словам, у них у всех вышли сроки заключения под стражей и держать дольше их нельзя.

«Как людей, проходящих по статьям о создании преступного сообщества и аферах так легко отпустили под подписку о невыезде. Большинство из них не являются уроженцами донского региона», — пишет издание со ссылкой на потерпевших.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
Узнать подробнее

Отмечается, что всего по делу проходят проходит 11 сотрудников автосалонов «Модуль» и «АвтоЦентр Ростов». Говорится, что у одного из них 233 эпизода.

Ранее в Ростовской области пенсионер с друзьями обналичил 200 сертификатов на маткапитал.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузахКак ростовчанам будут возвращать украденные мошенниками деньгиЮрист рассказал, как ростовчанам, пострадавшим от мошенников, банки вернут деньги
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#СИЗО#Автосалоны#Преступное сообщество#Аферы#Мошенники#Потерпевшие#Движение под стражей#Уроженцы Донского региона#АвтоЦентр Ростов#Пенсионеры#Модуль#Эпизоды#Илья Протвинов
Подпишитесь
Итоги недели: Ростовчанам обещают высокие доходы, пока растут цены на курицу и ЖКХ
Вчера, 15:59
В Ростовской области жителей предупредили об экстремальной жаре 7 августа
Вчера, 14:53
В Москве полиция задержала болельщиков ФК «Ростов», участвующих в уличных боях
Вчера, 14:12
В Ростовской области из реки Койсуг выловили аномально огромные креветки
Вчера, 13:41
В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройку
Вчера, 12:29
В Ростове из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа
Вчера, 11:18