Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Потерпевшая по этому делу рассказала Bloknot-rostov, что не нашлось оснований оставить фигурантов в СИЗО. По ее словам, у них у всех вышли сроки заключения под стражей и держать дольше их нельзя.
«Как людей, проходящих по статьям о создании преступного сообщества и аферах так легко отпустили под подписку о невыезде. Большинство из них не являются уроженцами донского региона», — пишет издание со ссылкой на потерпевших.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Отмечается, что всего по делу проходят проходит 11 сотрудников автосалонов «Модуль» и «АвтоЦентр Ростов». Говорится, что у одного из них 233 эпизода.
Ранее в Ростовской области пенсионер с друзьями обналичил 200 сертификатов на маткапитал.